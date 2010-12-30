Семи колишнім кандидатам у президенти Білорусі висунуто звинувачення в організації масових безладів

Семи колишнім кандидатам у президенти Білорусі висунуто звинувачення в організації дій, які призвели до масових безладів 19 грудня.

Тоді міліція жорстко придушила багатотисячну акцію протесту проти фальсифікації підсумків виборів, на яких переможцем оголошено Олександра ЛУКАШЕНКА, повідомляє NEWSru з посиланням на «Хартію’97».

Звинувачення висунуто Андрію САННІКОВУ, Володимиру НЕКЛЯЄВУ, Миколі СТАТКЕВИЧУ, Віталію РИМАШЕВСЬКОМУ, Олексію МІХАЛЕВИЧУ (їм визначено термін перебування під вартою - 2 місяці), а також Григорію КОСТУСЬОВУ і Дмитру УССУ. Останні залишаються під підпискою про невиїзд.

Екс-кандидатів у президенти обвинувачують за статтею "масові безлади", що може загрожувати позбавленням волі терміном від 5 до 15 років за їх організацію. Участь у безладах карається позбавленням волі терміном від 3 до 8 років.

Як передає ІТАР-ТАСС, білоруські опозиційні ЗМІ з посиланням на адвоката Тамару СИДОРЕНКО повідомляють, що колишній кандидат у президенти, відомий поет В.НЕКЛЯЄВ переніс гіпертонічний криз. Стан його здоров`я незадовільний, у нього загальмована мова.

Всього у справі про масові безлади в Мінську проходять більш як 25 осіб, близько 20 з яких перебувають у СІЗО КДБ Білорусі.