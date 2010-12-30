Анонс на 30 грудня
09:51, 30 грудня 2010Різне
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30.12.2010 Засідання НКРЕЗахід на АНТК Антонова до 90-річчя заводуПрес-конференція "Результати роботи Укравтодору"
* Відбудеться засідання НКРЕ.
* На АНТК Антонова відбудеться захід, присвячений 90-річчю заводу.
* Прес-конференція голови Державної служби автомобільних доріг України Володимира Демішкана на тему: «Результати роботи Укравтодору за 2010 рік. Проблеми та перспективи розвитку дорожньої галузі».
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