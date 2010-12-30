Анонс на 30 грудня

30.12.2010 Засідання НКРЕЗахід на АНТК Антонова до 90-річчя заводуПрес-конференція "Результати роботи Укравтодору"

* Відбудеться засідання НКРЕ. * На АНТК Антонова відбудеться захід, присвячений 90-річчю заводу. * Прес-конференція голови Державної служби автомобільних доріг України Володимира Демішкана на тему: «Результати роботи Укравтодору за 2010 рік. Проблеми та перспективи розвитку дорожньої галузі». *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98

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