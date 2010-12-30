Курс НБУ на 30.12.10
10:04, 30 грудня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 30.12.10100 USD - 795.9600 (29 грудня - 796.1100)100 EUR - 1045.5731 (29 грудня - 1050.4671)10 RUR - 2.6218 (29 грудня - 2.6299)Облікові курси банківських металів на 30.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-111712.99 (29 грудня-109902.99)961 XAG 10 Срібло-2422.90 (29 грудня-2314.29)962XPT10Платина-139293.00(29 грудня-137328.98)964XPD10Паладій-62721.65 (29 грудня-60822.80)
Офіційний курс НБУ на 30.12.10
100 USD - 795.9600 (29 грудня - 796.1100)
100 EUR - 1045.5731 (29 грудня - 1050.4671)
10 RUR - 2.6218 (29 грудня - 2.6299)
Облікові курси банківських металів на 30.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-111712.99 (29 грудня-109902.99)
961 XAG 10 Срібло-2422.90 (29 грудня-2314.29)
962XPT10Платина-139293.00(29 грудня-137328.98)
964XPD10Паладій-62721.65 (29 грудня-60822.80)
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