Курс НБУ на 30.12.10

Офіційний курс НБУ на 30.12.10100 USD - 795.9600 (29 грудня - 796.1100)100 EUR - 1045.5731 (29 грудня - 1050.4671)10 RUR - 2.6218 (29 грудня - 2.6299)Облікові курси банківських металів на 30.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-111712.99 (29 грудня-109902.99)961 XAG 10 Срібло-2422.90 (29 грудня-2314.29)962XPT10Платина-139293.00(29 грудня-137328.98)964XPD10Паладій-62721.65 (29 грудня-60822.80)

Офіційний курс НБУ на 30.12.10 100 USD - 795.9600 (29 грудня - 796.1100) 100 EUR - 1045.5731 (29 грудня - 1050.4671) 10 RUR - 2.6218 (29 грудня - 2.6299) Облікові курси банківських металів на 30.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-111712.99 (29 грудня-109902.99) 961 XAG 10 Срібло-2422.90 (29 грудня-2314.29) 962XPT10Платина-139293.00(29 грудня-137328.98) 964XPD10Паладій-62721.65 (29 грудня-60822.80)

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