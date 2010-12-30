Луценко оскаржив свій арешт в Апеляційному суді Києва

Лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО оскаржив в Апеляційному суді Києва рішення Печерського районного суду столиці про зміну йому підписки про невиїзд на тримання під вартою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наодна самоборона», сьогодні апеляційну скаргу подав до суду адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН.

«ЛУЦЕНКО Юрій Віталійович не погоджується з вказаною постановою Печерського районного суду м. Києва, оскільки вона є безпідставною, необґрунтованою, грубо суперечить вимогам Кримінально-процесуального кодексу України та постанові Пленуму Верховного Суду України…», - сказано у скарзі.

Захист вважає, що постанова Печерського райсуду є необґрунтованою і підлягає скасуванню через грубі порушення законів.

Зокрема, згідно із Кримінально-процесуальним кодексом, єдина підстава для зміни запобіжного заходу - коли звинувачений без дозволу слідчого відлучається «із зареєстрованого місця проживання чи перебування або з місця тимчасового знаходження».

Адвокат наголошує, що жодних інших підстав закон не передбачає, а в поданні слідчого не було вказано, коли саме Ю.ЛУЦЕНКО відлучився без дозволу слідчого. «Так само 27 грудня 2010 року в судовому засіданні не було встановлено жодних фактів порушення обвинуваченим ЛУЦЕНКОМ Ю.В. обраної йому міри запобіжного заходу», - вказує І.ФОМІН.

Захист зауважив, що під час досудового слідства у прокуратури не було жодних претензій щодо намагання Ю.ЛУЦЕНКА ухилитись від слідства, перешкодити встановленню істини чи продовжити злочинну діяльність.

Адвокат вважає, що претензії прокуратури до Ю.ЛУЦЕНКА щодо нібито повільного ознайомлення зі справою свідчать про нерозуміння або про невірне тлумачення суддею норми Кримінально-процесуального кодексу, оскільки це - не процесуальна дія слідчого, який брав розписки з Ю.ЛУЦЕНКА з’являтись для ознайомлення зі справою, а безумовне право обвинуваченого.

До того ж, зазначає І.ФОМІН, обвинувачений має право знайомитись з усіма матеріалами справи, тоді як слідчий виніс незаконну постанову, якою обмежив надання матеріалів справи: звинуваченим щодня видавався лише один том, і тільки після закінчення ознайомлення з ним видавався наступний.

Адвокат вказує, що про засідання Печерського райсуду 27 грудня він дізнався за 20 хвилин до його початку, суті справи, по якій мало відбутись засідання, він не знав, матеріалів цієї справи він не мав, але суддя відхилила клопотання відкласти засідання і дати можливість захисту підготуватись до суду.

«Суддя не надала можливості ні захисту, ні самому ЛУЦЕНКУ Ю.В. ознайомитись з матеріалами, якими досудове слідство обґрунтовує необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суддя не надала такої можливості навіть наступного дня, 28 грудня 2010 року», - зазначив у скарзі захисник, додавши, що цим суддя порушила Конвенцію про захист прав людини і її основоположних свобод.

Захист звернув увагу на те, що суддя порушила і норму закону, згідно з якою обидві сторони процесу користуються рівними правами та свободою у наданні доказів, їхньому дослідженні та доведенні їхньої переконливості перед судом.

На думку адвоката, відсутні будь-які передбачені процесуальним законодавством України підстави для зміни Ю.ЛУЦЕНКУ раніше обраної йому міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.

«Зміна ЛУЦЕНКУ Ю.В. запобіжного заходу з підписки про невиїзд на утримання під вартою фактично є обмеженням обвинуваченого в його праві на ознайомлення з матеріалами справи та вчиненням на нього тиску», - вважає адвокат.

Також до апеляційної скарги додано клопотання близько 50 народних депутатів, які хочуть взяти Ю.ЛУЦЕНКА на поруки, «що безумовно свідчить про те, що він ніколи не мав наміру порушувати підписку про невиїзд та не буде порушувати її у майбутньому, а тому і підстав для його затримання не було».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня підрозділом СБУ «Альфа» біля його будинку у Києві.

Раніше Ю.ЛУЦЕНКУ було пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіния державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. З ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

29 грудня адвокат заявив, що Ю.ЛУЦЕНКУ пред’явлене звинувачення у зловживанні владою за новою кримінальною справою, порушеною в результаті розслідування справи про отруєння екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА. Як повідомив адвокат, із справи щодо отруєння В.ЮЩЕНКА виділений окремий епізод, за яким порушено кримінальну справу і Ю.ЛУЦЕНКУ пред’явлене звинувачення за ст. 364 ч. 3 Кримінального кодексу України.