В Україні з 1 січня запрацюють 28 законів, 19 актів Кабміну та 1 постанова ВР

З 1 січня 2011 року в Україні набирають чинності 28 законів, 18 постанов та 1 розпорядження Кабінету міністрів, а також 1 постанова Верховної Ради України.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, сказав міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ з посиланням на Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, утримувачем якого є Міністерство юстиції.

Так, за словами міністра юстиції, в перший день нового року набувають чинності повністю або частково 6 базових законів та 22 закони, якими вносяться зміни до чинного законодавства. Зокрема, 13 законів у фінансово-економічній сфері, 4 – у соціальній сфері, 3 – у правовій сфері, 3 – у сфері державного управління, 1 закон у сфері технічної безпеки та безпеки праці, 1 – у сфері фізичної культури і спорту, 1 – у науково-технічній сфері, 1 – у сфері охорони здоров‘я, 1 – у сфері культури.

Серед базових законів 1 січня набирає чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Крім того, набувають чинності основні положення Податкового кодексу України. За виключенням:

- підпункту 20.1.15.2 пункту 20.1 статті 20 Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року;

- статті 39 Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня 2013 року;

- абзацу третього пункту 46.2 статті 46, який набирає чинності з 1 січня 2012 року;

- розділу III Кодексу, який набирає чинності з 1 квітня 2011 року;

- підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 Кодексу в частині включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат та абзаців другого - четвертого пункту 167.2 статті 167 цього Кодексу у частині оподаткування процентів, які набирають чинності з 1 січня 2015 року;

- підпункту 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 Кодексу, який набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов`язкове державне соціальне медичне страхування;

- підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року. До 31 грудня 2014 року для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку;

- статті 265 Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня 2012 року;

- пункту 276.5 статті 276 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року.

Податковим кодексом врегульовано відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначається вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Зокрема кодексом передбачається зменшення кількості податків та зборів: загальнодержавних – до 18, місцевих – до 5; розмір ставки податку з доходів фізичних осіб становитиме 15%. У разі якщо дохід фізичної особи перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17%; спрощена система оподаткування (єдиний податок) в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва збережена до моменту внесення змін до розділу ХІV Податкового кодексу.

Також, набуває чинності Бюджетний кодекс України, яким визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім пункту 2 частини другої статті 60 та пунктів 3 і 5 частини другої статті 61, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.

Пункт 3 частини другої статті 60 цього Кодексу діє до 1 січня 2013 року.

Вступають в силу окремі положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Цей Закон, який набрав чинності 7 липня 2010 року, визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина.

З 1 січня вводяться в дію такі положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

- Статті 129 та 130 щодо суддівської винагороди та допомоги на оздоровлення. Суддівська винагорода, нарахована судді відповідно до цього Закону з 1 січня 2011 року за повний відпрацьований місяць, не може бути меншою, ніж його середній дохід за попередні 12 місяців;

- стаття 142, підпункт 1 підпункту 3.5 пункту 3 розділу XII "Прикінцеві положення" цього Закону щодо визначення головних розпорядників коштів Державного бюджету України вводяться в дію з 1 січня 2011 року;

- підпункти 1, 2, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 33, 36, 39 та 58 підпункту 3.1, підпункти 1, 2, 4, 11, 22, 51 та 53 підпункту 3.3, підпункти 1, 3, 4, 6, 21, 27, 66, 78 та 86 підпункту 3.6 пункту 3 розділу XII "Прикінцеві положення" цього Закону щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в судах вводяться в дію з 1 січня 2011 року;

- підпункт 2 підпункту 3.6 та підпункт 10 підпункту 3.7 пункту 3 розділу XII "Прикінцеві положення" щодо передачі до юрисдикції адміністративних судів та вилучення із цивільної юрисдикції спорів з приводу призначення, обчислення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, речового майна, пайків або грошової компенсації замість них.

З 1 січня 2011 року набирає чинності Закон України «Про захист персональних даних». Закон регулює відносини, пов`язані із захистом персональних даних під час їх обробки

З 1 січня 2011 року набирає також чинності частина перша статті 12 Закону України «Про газ (метан) вугільних родовищ». Згідно з указаною статтею, не допускається експлуатація вугільних родовищ з підвищеним рівнем концентрації газу (метану) без проведення необхідних заходів з вентиляції або дегазації, які забезпечують приведення концентрації газу (метану) до встановлених нормативів.