Колишнього першого заступника міністра юстиції Корнійчука заарештували на два місяці

Печерський районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці колишньому першому заступнику міністра юстиції, лідеру Української соціал-демократичної партії Євгену КОРНІЙЧУКУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСДП, таким чином суд задовольнив подання Генеральної прокуратури України, яка просила обрати для цього екс-посадовця саме такий запобіжний захід.

Завтра адвокати Є.КОРНІЙЧУКА мають оскаржити рішення суду щодо його арешту в апеляційному порядку.

Як зазначили у прес-службі партії, на знак протесту проти свого затримання Є.КОРНІЙЧУК оголосив голодування.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 22 грудня порушила кримінальну справу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Є.КОРНІЙЧУКА було затримано 22 грудня і поміщено до Подільського ізолятора тимчасового утримання.