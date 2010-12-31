Медведєв і Путін вирішили активізувати російсько-українську співпрацю

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ і прем`єр-міністр Володимир ПУТІН мають намір наступного року нарощувати динаміку російсько-української співпраці.

Про це йдеться в привітаннях із Новим роком і Різдвом Христовим, направлених російським керівництвом Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, повідомляє прес-служба посольства РФ в Україні.

Д.МЕДВЕДЄВ зазначає, що рік, що йде, став періодом реального зміцнення російсько-українських відносин, які «впевнено повертаються в русло добросусідства й справжнього стратегічного партнерства».

Підтвердженням цьому, на думку Д.МЕДВЕДЄВА, став безпрецедентний по інтенсивності, продуктивний політичний діалог, високі темпи зростання у сфері торгово-економічної співпраці, просування в реалізації спільних масштабних інтеграційних проектів. Крім того, Президент Росії вважає, що серйозний позитивний імпульс одержали міжрегіональні зв`язки й контакти в гуманітарній сфері, підвищується ефективність координації підходів двох країн до актуальних питань регіонального й міжнародного порядку денного.

«Підписані в 2010 році важливі міждержавні й міжурядові угоди відкривають нові можливості для нарощування ефективної взаємодії в усіх без винятку сферах», - йдеться в привітанні.

Д.МЕДВЕДЄВ переконаний, що в 2011 році спільними зусиллями Україна і Росія доб`ються «відчутних результатів у реалізації намічених планів - на благо братніх народів, об`єднаних багатовіковими традиціями дружби й духовними цінностями».

У свою чергу В.ПУТІН відзначає, що спільними зусиллями вдалося вивести «відносини Росії та України на новий якісний рівень, відновити справжню взаємну довіру й партнерство, добитися реальних досягнень у всіх галузях».

«Переконаний, що й наступного року ми нарощуватимемо динаміку російсько-української співпраці, створюватимемо сприятливі умови для запуску нових спільних проектів у галузі енергетики, промисловості, авіа- та суднобудування, транспорту та високих технологій», - зазначається в привітанні.

На думку російського прем`єр-міністра, «це відповідає корінним інтересам народів наших країн, стабільності й безпеці на Європейському континенті».

В.ПУТІН також привітав із майбутніми святами прем`єр-міністра України Миколу АЗАРОВА.