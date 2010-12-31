Генпрокуратура передала Тимошенко справу на ознайомлення

Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство у справі Юлії ТИМОШЕНКО і передала справу їй на ознайомлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам після закінчення допиту у приміщенні Генпрокуратури пізно ввечері 30 грудня.

«Те, що робилося сьогодні, нічого спільного з правосуддям немає», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. «За один день мені висунули розширене звинувачення за виплату пенсій за рахунок «екологічних» грошей, зразу після цього мене допитали і завершили досудове слідство, і вже сьогодні мені передали справу на ознайомлення», – зауважила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що «вони хочуть без будь-яких підстав терміново передати справу до продажних судів, щоб винести вирок мені за те, що я сплатила людям пенсії, і після цього позбавити мене права брати участь у будь-яких виборах».