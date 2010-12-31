У РП засуджено громадянина Швеції, який викрав напис «Arbeit Macht Frei» з Освенціму

Польський суд виніс вирок громадянинові Швеції у справі про викрадання напису «Arbeit Macht Frei» з воріт нацистського концентраційного табору Освенцім.

Як повідомляє «Газета.ру», засуджений Андерс ХЕГСТРЕМ, колишній лідер однієї з неонацистських організацій, буде переданий Швеції і проведе призначені судом два роки і вісім місяців на батьківщині.

Двоє спільників А.ХЕГСТРЕМА одержали по два з половиною роки в`язниці.

Кований напис було викрадено в грудні минулого року. Згодом він, розпиляний на три частини, був виявлений на півночі Польщі.