ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 31 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Дело» подає матеріал «Найбільше в 2011 році подорожчають золото і срібло», в якому пише - агентство Bloomberg провело опитування серед аналітиків провідних інвестиційних банків і компаній. Згідно з ним, у наступному році лідером зростання цін серед різних видів сировини стане срібло ...

http://delo.ua/finance/bolshe-vsego-v-2011-godu-podor-149482/

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Також «Дело» публікує матеріал «Нотаріуси завірятимуть нерухомість за новими правилами», в якому пише - Кабінет міністрів України затвердив спосіб, яким будуть повідомляти про нотаріальне посвідчення договору оренди об`єктів нерухомості ...

http://delo.ua/world/notariusy-budut-zaverjat-nedvi-149558/

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«Газета по-киевски» в публікації «З`явиться єдиний зарядний пристрій для всіх телефонів» пише - технічна глобалізація набирає обертів: уже з нового року в Європі з`явиться єдиний зарядний пристрій, що підходить до всіх мобільних телефонів ...

http://mycityua.com/articles/world/2010/12/31/024205.html

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Видання «Сегодня» у публікації «Тимошенко пред`явили звинувачення і відпустили» пише - Тимошенко заявляє, що Генпрокуратура закінчила досудове слідство у нецільовому використанню коштів, отриманих за продаж квот. Їй пред`явлено відповідне обвинувачення і передано матеріали справи для ознайомлення ...

http://www.segodnya.ua/news/14209790.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Ходорковському і Лебедєву дали по 13,5 років» пише - обвинувачені зустріли вирок усмішками, не сказавши ні слова. Зал мовчав. Численні журналісти, в тому числі іноземні, і керівники ЗМІ, багато хто з дітьми, стали свідками того, як мати Михайла Ходорковського прокляла суддю Данілкіна: «Будьте ви прокляті і нащадки ваші»...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1182347/hodorkovskomu_i_lebedevu_dali_po_135_goda

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Видання «Известия» у публікації «Російський мобільник з китайським обличчям» пише - кореспонденту "Известий" вдалося потримати в руках перший російський мобільний телефон, аналог якого глава АФК "Система" Володимир Євтушенков показав прем`єр-міністру Володимиру Путіну. Правда, поки в новинці більше китайського, ніж російського ...

http://www.izvestia.ru/economic/article3150197/

(УНІАН)