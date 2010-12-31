Тимошенко не сподівається на ухвалення судом об’єктивного рішення за її справою

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО не сподівається, що вирок суду по її справі буде чесним та об’єктивним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам перед допитом у Генеральній прокуратурі України.

«Чесно кажучи, справи в принципі не існує, тому що виплата пенсій не може бути злочином», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас вона наголосила, що при нинішній владі немає і чесних судів. «Немає не судів, не силових структур, які б працювали на країну, тому розраховувати, що в суді буде незамовне рішення, не доводиться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.