Лавров: на пострадянському просторі в майбутньому може бути створений Євразійський Союз

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ вважає, що на пострадянському просторі в майбутньому може бути створений Євразійський Союз.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав в інтерв`ю російському телеканалу «Вести 24», підбиваючи підсумки зовнішньополітичної діяльності РФ.

«Безперечно, закладені принципи інтеграції на пострадянському просторі продовжують активно працювати в рамках ЄврАзЕС, в рамках Митного союзу. Наприклад, досягнуті проривні угоди про створення Єдиного економічного простору і згодом Євразійського Союзу», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він відзначив, що в країнах Співдружності Незалежних Держав спостерігається суттєва активізація кооперативних процесів.

За словами С.ЛАВРОВА, в році, що минає, Росія головувала в Співдружності, і за цей період була виконана основна частина роботи з підготовки нового Договору про зону вільної торгівлі між країнами СНД.

«Він буде підписаний в першому кварталі наступного року. Це - новий документ, який покликаний замінити попередню угоду на цю тему. Договір укладався більш як 15 років тому і добряче застарів», - сказав С.ЛАВРОВ.

Керівник МЗС РФ повідомив, що в рамках Організації Договору про колективну безпеку прийнято рішення, які дадуть змогу в майбутньому підвищити ефективність діяльності ОДКБ із захисту законних інтересів і забезпечення безпеки держав, які входять у це об`єднання.