ВМС України і ЧФ РФ проведуть навчання «Фарватер миру»

Особливістю підготовки Військово-Морських Сил України у 2011 році стане відновлення проведення українсько-російського навчання з серії «Фарватер миру» із кораблів, авіації і морської піхоти.

Про це повідомив командувач ВМС Збройних Сил України адмірал Віктор МАКСИМОВ в інтерв’ю газеті «Флот України» (анонс номера видання від 1 січня 2011 року та інтерв’ю командувача розміщені на офіційному сайті «Флоту України» - УНІАН).

«Це навчання - а сторони планують задіяти в ньому по п’ять кораблів та суден, підрозділи морської піхоти, літаки - має відбутися вже в травні. До речі, востаннє подібний захід ми з російськими колегами проводили у 2003 році», - сказав В.МАКСИМОВ.

За його словами, «2011 рік буде насичений виконанням досить складних завдань, але водночас він обіцяє бути і дуже цікавим». В.МАКСИМОВ уточнив, що наступного року відбудуться “і збір-похід кораблів та частин ВМС, і тактичні навчання з бойовими стрільбами, батальйонні тактичні навчання, льотно-тактичні навчання. Це і участь кораблів флоту у черговій активації з’єднання кораблів ВМС чорноморських країн BLACKSEAFOR, в операціях “Чорноморська гармонія”, “Активні зусилля”.

Крім того, як зазначив В.МАКСИМОВ, у разі ухвалення відповідних рішень парламенту і Президента, визначені підрозділи залучатимуться до шести міжнародних навчань...

Також командувач ВМС України додав, що «у 2011 році сили флоту вперше після 2007 року здійснять бойові стрільби протикорабельними ракетами».

«Нарешті вийде в море наш єдиний підводний човен “Запоріжжя”. Для цього вже зроблено дуже багато, досить зазначити, що з 2001 року на ремонт корабля витрачено близько 40 млн. грн. Останнім часом фінансування відновлення технічної готовності здійснюється ритмічно, екіпаж проходить відповідну підготовку, і в травні будуть проведені ходові заводські випробовування».

Говорячи про здобутки українського флоту у 2010 році, В.МАКСИМОВ наголосив: «2010-й навчальний рік став роком нових досягнень у підготовці Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Хоча, звісно, рік був вельми непростим. Адже в першому півріччі бойова підготовка ускладнювалася недостатнім рівнем фінансування, через що з грудня по червень проводилися ресурсно малозатратні заходи, підготовка переважною мірою здійснювалася у пунктах постійної дислокації, практикувалася одиночна підготовка». У цілому, за його словами, «ці завдання були виконані, і, таким чином, нам вдалося забезпечити готовність ВМС до проведення інтенсивної, насиченої підготовки у липні-жовтні».

«Сьогодні мені приємно зазначити, що середня наплаваність кораблів збільшена майже в два з половиною рази в порівнянні з минулим роком. Збережені середні показники підготовки морської авіації. Інтенсивність підготовки берегових частин в польових умовах збільшена майже втричі, інтенсивність водолазної підготовки збільшена в 1,2 разу, а парашутно-десантної — в 1,5 разу», - сказав В.МАКСИМОВ.

Довідка УНІАН. Українсько-російські навчання серії «Фарватер миру» із залученням сил проводилися у 1997, 1999, 2001 і 2003 роках. У 2010 році у Севастополі на базі Академії ВМС України було проведене комп’ютерне командно-штабне навчання серії «Фарватер миру».