З 1 січня запрацювали зміни до закону про фізкультуру і спорт в Україні

З 1 січня 2011 року в Україні набули чинності зміни до закону про фізкультуру і спорт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту з посиланням на Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, утримувачем якого є Міністерство юстиції, у перший день нового року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та інших законодавчих актів України». Зазначеним законом визначено принципи, пріоритети, основні напрями державної політики у сфері фізичної культури і спорту, повноваження органів державного управління та органів місцевого самоврядування, суб’єктів сфери фізичної культури і спорту та їх правовий статус, форми фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності серед різних категорій населення.

Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім статті 14 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», у редакції цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2011 року в Україні набули чинності 28 законів, 18 постанов та 1 розпорядження Кабінету міністрів, а також 1 постанова Верховної Ради України.

За даними прес-служби Мін’юсту, в перший день нового року набули чинності повністю або частково 6 базових законів та 22 закони, якими вносяться зміни до чинного законодавства. Зокрема, 13 законів у фінансово-економічній сфері, 4 – у соціальній сфері, 3 – у правовій сфері, 3 – у сфері державного управління, 1 закон у сфері технічної безпеки та безпеки праці, 1 – у сфері фізичної культури і спорту, 1 – у науково-технічній сфері, 1 – у сфері охорони здоров‘я, 1 – у сфері культури.

Серед базових законів 1 січня набув чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Крім того, набули чинності основні положення Податкового кодексу України.

Набув чинності Бюджетний кодекс України, а також вступили в силу окремі положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів».