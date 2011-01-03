NASA назвало сім гірших і сім кращих, на думку вчених, фільмів останніх років

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) назвало сім гірших і сім кращих, з погляду достовірності, фільмів останніх років.

Як повідомляє The Sunday Times, оголошення стрічок відбулося на прес-конференції, що проходила в Лабораторії реактивного руху.

На думку вчених, сімка гірших, з погляду достовірності, представлених в них технологій виглядає таким чином: "2012", "Земне ядро", "Армагеддон", "Вулкан", "Ланцюгова реакція", "Шостий день", "Покрите таємницею". Всі перераховані фільми удостоїлися попадання до списку завдяки великій кількості наукових неточностей, а, деколи, і довершених вигадок. Так, наприклад, в "2012" нейтрино розігрівають земне ядро за умови, що нейтрино - нейтральні частинки і майже не взаємодіють з матерією.

Примітно, що NASA взяло непряму участь у створенні однієї з перерахованих картин - "Армагеддона". Автори фільму спочатку консультувалися з космічним агентством, проте з часом відповіді учених перестали влаштовувати кінематографістів, і ті закінчили фільм без участі фахівців. В результаті, за словами учених, вийшов жахливий і нереалістичний фільм.

Окрім цього учені представили список з фільмів, в яких, на їхню думку, різного роду наукові теорії показані вірно: "Гаттака", "Контакт", "Метрополіс", "День, коли зупинилася Земля", "Жінка на Місяці", "Щось", "Парк Юрського періоду".