Арнольд Шварценеггер сьогодні залишає посаду губернатора Каліфорнії

Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР залишає посаду губернатора штату Каліфорнію (США), передає ІТАР-ТАСС.

Сьогодні термін повноважень "термінатора" формально дійшов кінця, кермо влади в Каліфорнії на 4 роки перебирає демократ Джері БРАУН, якого було обрано за підсумками проміжних виборів у США на початку листопада. Д.БРАУН раніше обіймав посади губернатора і генерального прокурора Каліфорнії.

Багатьох людей у США, та й в усьому світі цікавить, яке поле подальшої діяльності обере 63-річний А.ШВАРЦЕНЕГГЕР - політику, кінематограф, бізнес чи щось зовсім інше. Коментатори в цілому сходяться на думці, що перспектива залишитися безробітним йому не загрожує. Незважаючи на зниження особистого рейтингу популярності в Каліфорнії до 22%, астрономічний бюджетний дефіцит і високе безробіття в штаті, А.ШВАРЦЕНЕГГЕРА у народі люблять, у шоу-бізнесі перед ним, як і раніше, відкриті всі дороги.

Наприкінці 2010 року А.ШВАРЦЕНЕГГЕР вперше розкрив свої плани на майбутнє. Після завершення терміну повноважень губернатора штату Каліфорнію "термінатор" має намір зайнятися захистом навколишнього середовища і не відмовиться від відповідної посади в адміністрації президента Барака ОБАМИ.