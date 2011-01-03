Депутат Гримчак просить Пшонку відсторонити слідчого, який розслідує "справу Луценка"
Народний депутат Юрій ГРИМЧАК просить генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ відсторонити слідчого Сергія ВОЙЧЕНКА від подальшого розслідування справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народна самооборона", з відповідним листом Ю.ГРИМЧАК звернувся до генпрокурора.
У своєму зверненні депутат вказує, що 30 грудня 2010 року він звернувся до слідчого С.ВОЙЧЕНКА з проханням надати побачення з заарештованим Ю.ЛУЦЕНКОМ.
Втім, як зазначає Ю.ГРИМЧАК, «слідчий ВОЙЧЕНКО С.В. відразу не зміг надати дозвіл на таке побачення на тій підставі, що йому необхідно отримати на такий дозвіл вказівку свого керівництва».
У той же час Ю.ГРИМЧАК нагадує керівнику ГПУ, що у відповідності до частини 1 статті 114 Кримінально-процесуального кодексу України «Повноваження слідчого», слідчий при провадженні досудового слідства є особою незалежною та має приймати всі рішення самостійно.
«Вказана вище обставина свідчить про залежність слідчого ВОЙЧЕНКА С.В. при проведенні досудового слідства у кримінальній справі № 49-3028 та його упередженість», - наголошує народний депутат.
Ю.ГРИМЧАК також зазначає, що після арешту Ю.ЛУЦЕНКА 27 грудня 2010 року слідчий не виконав жодної слідчої дії, у тому числі не надавав обвинуваченому для ознайомлення матеріалів досудового слідства. «Тим самим слідчий ВОЙЧЕНКО С.В. в порушення приписів статті 53 Кримінально-процесуального кодексу України, не забезпечує Ю.ЛУЦЕНКУ реалізацію його прав, установлених Конституцією України і Кримінально-процесуальним кодексом України», - зазначає Ю.ГРИМЧАК.
Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня підрозділом СБУ «Альфа» біля його будинку у Києві.
Раніше Ю.ЛУЦЕНКУ було пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіния державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. З ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).
27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
29 грудня адвокат заявив, що Ю.ЛУЦЕНКУ пред’явлене звинувачення у зловживанні владою за новою кримінальною справою, порушеною в результаті розслідування справи про отруєння екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА. Як повідомив адвокат, із справи щодо отруєння В.ЮЩЕНКА виділений окремий епізод, за яким порушено кримінальну справу і Ю.ЛУЦЕНКУ пред’явлене звинувачення за ст. 364 ч. 3 Кримінального кодексу України.
Апеляційний суд Києва 4 січня має розглянути скаргу адвоката Ігоря ФОМІНА на рішення Печерського районного суду столиці про зміну запобіжного заходу колишньому міністру внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКУ з підписки про невиїзд на тримання під вартою.