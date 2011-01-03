Польські експерти сумніваються в арешті Тимошенко

Українські власті навряд чи планують арештувати найпопулярнішого лідера опозиції Юлію ТИМОШЕНКО, а порушення кримінальної справи проти неї швидше за все має на меті унеможливити їй старт у парламентських виборах.

Про це йдеться у переданому УНІАН аналізі Центру Східних досліджень (OSW, Варшава).

„Незалежно від того наскільки правдиві висунуті звинувачення, ці дії мають характер переслідування опозиції, а її ціллю, видається, є унеможливлення Юлії ТИМОШЕНКО та головним діячам її партії участі в наступних парламентських виборах”, - відзначають аналітики.

Експерти зауважили, що українське законодавство забороняє брати участь у виборах засудженим. При цьому вони відмовилися надавати оцінку обґрунтованості висунутих проти Ю.ТИМОШЕНКО звинувачень.

„Водночас виглядає малоправдоподібним, аби Юлію ТИМОШЕНКО арештували”, - написали аналітики.