За 2 дні нового року в Україні з незаконного обігу вилучено понад 37 тонн піротехніки
17:27, 03 січня 2011Різне
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За два дні цього року в ході перевірок працівники міліції вилучили з незаконного обігу майже два мільйони одиниць піротехнічних виробів загальною вагою 37,4 тонни.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України. Також за порушення правил торгівлі піротехнічними засобами 1223 особи притягнуто до адмінвідповідальності та 514 - за протиправне застосування піротехніки.
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