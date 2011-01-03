За 2 дні нового року в Україні з незаконного обігу вилучено понад 37 тонн піротехніки

17:27, 03 січня 2011
Різне
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За два дні цього року в ході перевірок працівники міліції вилучили з незаконного обігу майже два мільйони одиниць піротехнічних виробів загальною вагою 37,4 тонни.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України. Також за порушення правил торгівлі піротехнічними засобами 1223 особи притягнуто до адмінвідповідальності та 514 - за протиправне застосування піротехніки.

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