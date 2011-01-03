Угорщина змінила Бельгію на посту голови ЄС

Угорщина змінила Бельгію на посту голови Європейського Союзу.

Як передає Deutsche Welle, попри шквал критики через суперечливий закон про ЗМІ, угорський уряд упродовж шести місяців керуватиме Євросоюзом.

Минулого літа Бельгія приступила до головування в ЄС, так і не сформувавши у себе в країні після парламентських виборів у червні 2010 року нового уряду. Через глибокі розбіжності між фламандцями і валлонами Бельгія продовжувала жити у відсутності уряду аж до самого завершення свого терміну головування в Євросоюзі. Фактично як країною, так і ЄС весь цей час керував уряд у старому складі.