Тимошенко викликають до ГПУ 5 січня

5 січня лідера партії "Батьківщина" Юлію ТИМОШЕНКО вчергове викликають до Головного управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ.

Про це повідомляється на її персональному сайті.

Ю.ТИМОШЕНКО має прибути до ГПУ о 12.00 за адресою вул. Борисоглібська 18/17.

Останній раз Ю.ТИМОШЕНКО була у ГПУ 31 грудня 2010 року і цей візит тривав майже 1,5 години. Перед цим спілкування за слідчими 30 грудня 2010 року зайняло у лідера партії "Батьківщини" майже 12 годин.