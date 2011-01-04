Тимошенко викликають до ГПУ 5 січня
10:43, 04 січня 2011Різне
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5 січня лідера партії "Батьківщина" Юлію ТИМОШЕНКО вчергове викликають до Головного управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ.
Про це повідомляється на її персональному сайті.
Ю.ТИМОШЕНКО має прибути до ГПУ о 12.00 за адресою вул. Борисоглібська 18/17.
Останній раз Ю.ТИМОШЕНКО була у ГПУ 31 грудня 2010 року і цей візит тривав майже 1,5 години. Перед цим спілкування за слідчими 30 грудня 2010 року зайняло у лідера партії "Батьківщини" майже 12 годин.
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