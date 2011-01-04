ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 4 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» подає матеріал «Експерти: Цього року ставки за депозитами продовжать зниження», в якому пише – учасники ринку вважають, що цього року продовжиться тенденція 2010-го – процентні ставки за внесками фізосіб опустяться ще на 1-2 процентних пункти…

http://delo.ua/finance/eksperty-v-etom-godu-stavki-p-149499/

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Також «Діло» публікує матеріал «Кращий прогнозист світу очікує зростання золота в 2011 році до $1630 за унцію», в якому пише - аналітик Credit Suisse Group AG в Лондоні Том Кендалл вважає, що «ми все ще переживаємо період незвичайної нестабільності і напруженості на фінансових ринках»…

http://delo.ua/finance/luchshij-prognozist-mira-zhdet-ro-149495/

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«Газета по-київськи» в публікації «З чого починається рік» пише – для українців 2011 – час задуматися про долю демократії, заводити дітей і почати вчасно платити за компослуги. Для іспанців – пора кидати палити, для арабських жінок у Франції – знімати паранджу.

http://mycityua.com/articles/country/2011/01/04/024517.html

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«Газета по-київськи» в публікації «Кого привітав Віктор Янукович?» пише – хоча Віктору Федоровичу не вперше звертатися до народу з нагоди Нового року, як голова держави він це робив вперше...

http://mycityua.com/articles/column/2011/01/04/032227.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «Нові станції швидкісного трамвая відкриють до 15 січня» пише – в столиці дві станції швидкісного трамвая — «Польову» і «Героїв Севастополя» — відкриють за два тижні.

http://www.segodnya.ua/news/14210172.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Виїхали на непотребі» пише – програма утилізації дозволила російському авторинку пережити кризу. За підсумками року продаж нових машин зросте на 30%. Але власне система утилізації автомобільного непотребу так і не створена — вона запрацює в кращому випадку в 2012 р.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252783/vyehali_na_hlame

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Також видання «Ведомости» в публікації «Від редакції: Росія у відкаті» пише – в 2010 році Росія пережила морози і пожежі, побоїща на національному ґрунті, техногенні катастрофи. Були й успіхи — зростання цін на нафту, здобуття права провести чемпіонат світу з футболу. Оголошувалися нові і продовжували втілюватися вже відомі великі проекти типу «Сколково» або підготовки до Олімпіади в Сочі. Почалася реформа міліції і продовжувалася поки безуспішна пенсійна реформа. Незмінним було одне — основа всіх проблем і причина сумнівів у всіх успіхах: корупція. Тобто незмінною вона залишалася як явище, а в кількісному вимірюванні росла, та ще як.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252776/rossiya_v_otkate

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Видання «Известия» в публікації «Мінімальна зарплата додасть 281 рубль» пише – в Росії мінімальний розмір оплати праці з 1 червня має зрости на 6,5% - до 4 тисяч 611 рублів, заявив прем`єр Володимир Путін.

http://www.izvestia.ru/economic/article3150189/

(УНІАН)