У США приведений до присяги новий губернатор Каліфорнії Джері БРАУН.

У своїй інаугураційній промові він заявив про плачевне становище бюджету штату, повідомляє радіо «Свобода».

Демократ Дж.БРАУН змінив на цій посаді Арнольда ШВАРЦЕНЕГГЕРА, що представляв консерваторів.

72-річний Дж.БРАУН став наймолодшим каліфорнійським губернатором - через 36 років після того, як у 1975 році був наймолодшим головою каліфорнійської адміністрації з 50-х років XIX століття.