Приведений до присяги новий губернатор Каліфорнії Джері Браун
11:27, 04 січня 2011Різне
0
У США приведений до присяги новий губернатор Каліфорнії Джері БРАУН.
У своїй інаугураційній промові він заявив про плачевне становище бюджету штату, повідомляє радіо «Свобода».
Демократ Дж.БРАУН змінив на цій посаді Арнольда ШВАРЦЕНЕГГЕРА, що представляв консерваторів.
72-річний Дж.БРАУН став наймолодшим каліфорнійським губернатором - через 36 років після того, як у 1975 році був наймолодшим головою каліфорнійської адміністрації з 50-х років XIX століття.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter