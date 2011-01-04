Тимошенко закликає 22 січня на Майдані відсвяткувати День соборності

Екс-прем`єр-міністр України, лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО закликає всіх українців, яким небайдужа доля країни, прийти 22 січня на Майдан Незалежності в Києві і відсвяткувати День соборності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам.

"Хотіла б зараз звернутися до всієї країни: я хочу всім нагадати, що 22 січня в Україні ми святкуємо, відзначаємо одне з найбільших наших свят і подій. Це День соборності, день об`єднання. Тому 22 січня (я хочу саме зараз сказати і сподіваюся, що мене підтримають політики) скликати всіх людей доброї волі і відсвяткувати День соборності на тому місці, де ми завжди з вами збираємося. Це Майдан", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона додала, що тільки так можна показати нинішній владі єдність народу.