Польща ввела для громадян Білорусі безплатні національні візи

Польща з 1 січня ввела для громадян Білорусі безплатні національні візи і одночасно заборонила в`їзд на свою територію особам, причетним до політичних репресій проти екс-кандидатів у президенти Білорусі та учасників мітингу, котрий відбувся в Мінську 19 грудня, в день президентських виборів.

Як повідомляє Європейське радіо для Білорусі, відповідну постанову підписав міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.

"Це прояв солідарності і глибокої пошани до білоруського народу, який під час виборів 19 грудня висловив підтримку демократичним інститутам. Ми хочемо допомогти нашим сусідам у зміцненні європейської самосвідомості за допомогою частіших контактів з поляками та іншими громадянами Євросоюзу", - цитує Єврорадіо коментар МЗС Польщі.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі 19 грудня було затримано близько тисячі учасників акції, а також 7 із 9 альтернативних кандидатів у президенти.

Довідка УНІАН. Вартість національної польської візи для громадян Білорусі становила 20 євро.