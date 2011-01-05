Анонс на 5 січня

09:01, 05 січня 2011
Різне
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5.01.2011 Засідання Кабінету міністрів під головуванням Миколи Азарова.Прес-конференція на тему: «Кредит МВФ: як витратити мільярд?».Брифінг першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака.

* Засідання Кабінету міністрів під головуванням Миколи Азарова.

* Прес-конференція на тему: «Кредит МВФ: як витратити мільярд?».

* Брифінг першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Мазурчака щодо встановлення нових тарифів на житлово-комунальні послуги.

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