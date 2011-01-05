Тимошенко обіцяє продовжувати формувати рух опору владі

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО продовжить формувати рух опору нинішній владі, незважаючи на підписку про невиїзд.

Про це вона заявила в інтерв`ю “5-му каналу”.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що нині її функція полягає саме у організації опору громадян політиці, яка їм не підходить. При цьому вона підкреслила, що саме люди мають визначитися, чи мають намір вони терпіти перебування при владі нинішньої команди.

"Я буду це організовувати. Те, що вони мене сьогодні запрошують в прокуратуру, те, що вони намагаються через підписку про невиїзд не допустити мене до поїздок в регіони, вони мені не завадять", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що її команда знайде шлях, яким чином організувати "опір, країну та об`єднати всіх людей заради єдності держави".