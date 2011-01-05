Кризу в Україні буде подолано до серпня – Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що кризу в Україні буде подолано до серпня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Я бачу, що за умови мобілізації наших зусиль до серпня Україна остаточно подолає кризу, причому як в економіці, так і в суспільній свідомості», – сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що подолання кризи до серпня можливо в тому разі, якщо будуть чітко визначено і виконано всі плани з виведення економіки з кризи.

«Ми ставимо перед собою масштабні завдання, і якщо будемо цілеспрямовано їх вирішувати, то ювілей (20 років незалежності України – УНІАН) відзначимо гідно», – сказав глава уряду.