Курс НБУ на 05.01.11

Офіційний курс НБУ на 05.01.11100 USD-796.1700 (4 січня-796.1700)100 EUR-1057.3138 (4 січня-1057.3138)10 RUR-2.6124 (4 січня-2.6124)Облікові курси банківських металів на 05.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-112379.40 (4 січня-112379.40)961 XAG 10 Срібло-2444.24 (4 січня-2444.24)962XPT10Платина-140125.92(4 січня-140125.92)964XPD10Паладій-63454.75 (4 січня-63454.75)

Офіційний курс НБУ на 05.01.11 100 USD-796.1700 (4 січня-796.1700) 100 EUR-1057.3138 (4 січня-1057.3138) 10 RUR-2.6124 (4 січня-2.6124) Облікові курси банківських металів на 05.01.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-112379.40 (4 січня-112379.40) 961 XAG 10 Срібло-2444.24 (4 січня-2444.24) 962XPT10Платина-140125.92(4 січня-140125.92) 964XPD10Паладій-63454.75 (4 січня-63454.75)

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