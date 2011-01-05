Президент підписав закон про прискорений перегляд регуляторних актів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”, ухвалений Верховною Радою 14 грудня 2010 року.

Текст закону розміщений на офіційному сайті глави держави.

Цей закон установлює правові та організаційні засади проведення прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування, щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та спрямований на забезпечення додержання цих принципів під час здійснення місцевого самоврядування.

Згідно із законом, усі регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування на день набрання чинності цим законом, підлягають прискореному перегляду в порядку, встановленому цим законом, протягом 90 днів.

Кожен регуляторний акт, прийнятий органом або посадовою особою місцевого самоврядування, підлягає аналізу на відповідність принципам державної регуляторної політики.

Органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови зобов`язані забезпечувати участь представників об`єднань суб`єктів господарювання, роботодавців та громадських організацій споживачів (об`єднань споживачів) у прискореному перегляді регуляторних актів на всіх його етапах, визначених у статті 4 цього закону.

Для проведення прискореного перегляду регуляторних актів та залучення до його проведення громадськості сільськими, селищними, міськими головами, Київським міським головою, головою Севастопольської міської ради, головами районних у містах, районних та обласних рад у п`ятиденний строк утворюються робочі комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів. Робочі комісії протягом 45 днів на підставі загальних переліків регуляторних актів проводять аналіз регуляторних актів.

Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.