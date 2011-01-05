У Росії скасували вимоги гарантувати оплату виїзду з країни трудових мігрантів

До російського законодавства внесено зміни, які скасовують вимоги для роботодавців надавати гарантії фінансового забезпечення виїзду з РФ іноземних громадян, які залучалися до роботи, і осіб без громадянства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, Закон «Про визнання такими, що втратили чинність, окремих положень законодавчих актів РФ» підписав Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Даним законом вносяться зміни до статті 18 Закону «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації», згідно з яким визнаються тими, що втратили чинність, абзац 1 пункту 5, пункти 7 і 10 цієї статті.

Зазначеними змінами визнаються такими, що втратили чинність, норми, які регулюють питання надання гарантій фінансового забезпечення виїзду з Росії іноземних громадян, які залучалися до роботи, і осіб без громадянства. Ці норми містять умову, згідно з якою іноземному громадянину, який тимчасово перебуває у РФ, дозвіл на роботу видається при внесенні роботодавцем або замовником робіт (послуг) на рахунок, який спеціально відкривається федеральним органом виконавчої влади у сфері міграції, коштів, необхідних для забезпечення виїзду іноземного працівника з РФ відповідним видом транспорту.

Даний закон було прийнято Державною думою РФ 22 грудня 2010 року і схвалено Радою федерації Федеральних зборів РФ 24 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня глава Федеральної міграційної служби РФ Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ заявив, що Україна є найважливішим міграційним партнером Росії. За його словами, в 2011 році на роботу до Росії з України приїде не менш як мільйон осіб.