Кількість підприємств, що надають адмінпослуги, з 1 лютого скоротять

З 1 лютого поточного року кількість підприємств, що надають адміністративні послуги, буде скорочено з 11 тисяч до максимум 1,5 тисячі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу перший віце-прем`єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ.

«З 1 лютого з 11 тис. максимум залишиться в кращому разі тисячі півтори, а може бути і менше. Я думаю, що громадяни зітхнуть з полегшенням, тому що менше будуть ходити і отримувати різноманітні довідки і платити за це гроші. Менше буде вимагань з боку чиновників», - сказав перший віце-прем`єр.

При цьому він зазначив, що адміністративні послуги надаватимуть лише ті підприємства, які можуть їх надавати, згідно з чинним законодавством.