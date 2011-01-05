Апеляційний суд залишив Луценка під вартою

Апеляційний суд міста Києва залишив екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні о 14.00 оголосив головуючий у судовому процесі суддя Олександр БЕЦЬ.

Таким чином, суд визнав правильність рішення Печерського районного суду столиці від 27 грудня минулого року, за рішенням якого Ю.ЛУЦЕНКУ було змінено міру запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.

Як зазначається в ухвалі, суд не знайшов достатніх підстав для взяття під сумнів рішення суду першої інстанції. Крім того, Апеляційний суд Києва врахував тяжкість скоєного Ю.ЛУЦЕНКОМ злочину та його поведінку.