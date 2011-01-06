В Одесі невідомий застрелив лідера ПППУ Коробчинського

Одеса. Уввечері, 5 січня, в Одесі невідомий застрелив бізнесмена і політика Олександра Коробчинського.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв'язків УМВД України в області, невідомий зловмисник здійснив чотири постріли в сквері Пале-Рояль, біля будинку лідера Партії промисловців і підприємців України, коли той виходив із автомобіля о 19.30.

Дві кулі калібру 9 міліметрів потрапили в живіт. О.Коробчинському було зроблено хірургічну операцію в одній з приватних клінік.

Однак, О.Коробчинський від отриманих поранень помер.

Як повідомлялося, О.Коробчинський, що очолював будівельну компанію «Інтострой», був депутатом Одеської міськради 4 і 5 скликань, восени 2010 року балотувався в мери Одеси. Зайняв третє місце, отримавши 8 тис. 631 голос (2,6%).