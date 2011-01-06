ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 6 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Дело» подає матеріал «Луценко сидить у камері смертників за сімома замками», в якому пише - екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко розповів нові подробиці свого утримання під вартою в столичному СІЗО № 13 ...

http://delo.ua/ukraine/lucenko-sidit-v-kamere-smertni-149685/

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Також «Дело» публікує матеріал «Які компанії не платили за боргами у 2010 році», в якому пише - в 2010 році кількість дефолтів за корпоративними облігаціями скоротилося більш ніж у десять разів ...

http://delo.ua/finance/kakie-kompanii-ne-platili-po-d-149560/

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«Газета по-киевски» в публікації «Депутат-бойовик тепер відповідає за оборону» пише - 29 грудня Кабмін оперативненько створив державний концерн «Укроборонпром». А вчора стало відомо про те, що очолив цю структуру славнозвісний регіонал Дмитро Саламатін ...

http://mycityua.com/articles/country/2011/01/06/024638.html

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«Газета по-киевски» в публікації «Зняв табличку і зноси: як знищують місто» пише - навіть меморіальна дошка на пам`ятнику культури не гарантує йому безпеки. В атмосфері цілковитої секретності і закритості державні чиновники розправляються з історичною спадщиною столиці ...

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/06/002038.html

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Видання «Сегодня» у публікації «Ціни на київські готелі знизилися найбільше у світі» пише - ціна за номер у січні знизилася в середньому на 23% - з $ 124,7 до $ 96 за ніч ...

http://www.segodnya.ua/news/14210522.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «МЕА: високі ціни на нафту призведуть до повторення кризи» пише - сьогоднішні ціни на нафту не задовольняють нічиї інтереси. Адже на країни ОЕСР припадає 65% всього світового споживання нафти...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2011/01/05/1184007

(УНІАН)