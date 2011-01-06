В Одесі невідомий застрелив відомого бізнесмена Коробчинського

Одеса. Увечері 5 січня в Одесі невідомий застрелив бізнесмена і політика Олександра Коробчинського.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС України в області, невідомий зловмисник зробив чотири постріли в сквері Пале-Рояль, біля будинку лідера Партії промисловців і підприємців України, коли той виходив з автомобіля о 19.30.

Дві кулі калібру 9 міліметрів потрапили в живіт. О.Коробчинському була зроблена хірургічна операція в одній з приватних клінік.

Однак, бізнесмен від отриманих поранень помер.

Як повідомлялося, О.Коробчинський, який очолював велику будівельну компанію «Інтобуд», був депутатом Одеської міськради 4 та 5 скликань, восени 2010 року балотувався в мери Одеси. Посів третє місце, отримавши 8 тис. 631 голос (2,6%).