Президенти України та Росії висловили готовність до продуктивної співпраці в 2011 році

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ висловили готовність до тісної та продуктивної співпраці в 2011 році.

Як повідомляє прес-служба Президента РФ, сьогодні між главами держав відбулася телефонна розмова.

«Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ у ході розмови обговорили майбутні двосторонні контакти, плани спільної роботи й висловили готовність до тісної та продуктивної співпраці в 2011 році», - йдеться в повідомленні.

Президенти також обмінялися добрими побажаннями напередодні свята Різдва Христова.