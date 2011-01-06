У міліції називають мотивом вбивства Коробчинського його бізнесові інтереси

У міліції вважають, що найбільш ймовірним мотивом вчорашнього вбивства в Одесі лідера Партії промисловців і підприємців України Олександра Коробчинського є його бізнесові інтереси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Віктор РАТУШНЯК.

«Скоріш за все, це бізнес-конфлікт», - сказав він.

При цьому В.РАТУШНЯК зауважив, що вже є певні напрацювання і є вірогідність, що злочин невдовзі буде розкрито.

В.РАТУШНЯК додав, що наразі слідчо-оперативна група продовжує огляд місця пригоди щодо виявлення речових доказів.

Як повідомляв УНІАН, політик і бізнесмен О.Коробчинський був убитий у центрі Одеси ввечері 5 січня. Невідомий чоловік, озброєний пістолетом, випустив у нього чотири кулі і зник.

О.Коробчинський помер у лікарні.

За даними міліції, кілер довго чекав політика і бізнесмена неподалік його будинку. Це зафіксовано і камерою спостереження, встановленою на одному з сусідніх будинків. Припускають, що постріли зроблені з пістолета системи Макарова.

***О.Коробчинський народився 9 серпня 1969 року в Києві. З 2002 по 2010 рр. він був депутатом Одеської міськради. З 2003 обіймав посаду президента промислово-будівельної групи "Інтобуд". 7 листопада 2009 року був обраний головою Партії промисловців і підприємців України. На виборах 2010 року балотувався на посаду мера Одеси і посів третє місце. У сім`ї Коробчинських четверо дітей.