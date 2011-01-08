У Канаді зафіксована масова загибель птахів

Стався черговий випадок нез`ясовної масової загибелі птахів, цього разу - в Канаді.

Як повідомляє NEWSru з посиланням на місцеве інформагентство Postmedia News, падіння на землю кількох десятків голубів сталося в околицях містечка Сент-Огюстен-де-Демор (провінція Квебек). Кількість загиблих птахів досягла 80.

Розслідуванням того, що сталося, займаються канадські експерти-орнітологи. Аналогічний інцидент із загиблими на льоту птахами був зареєстрований в цій же місцевості в середині грудня. Тоді на одній ділянці було виявлено 25 голубів.

Напередодні Нового року близько 4 тисяч чорних дроздів упали мертвими в околицях містечка Біїб (штат Арканзас) у США, а пізніше великі групи мертвих птахів були виявлені також у штаті Луїзіана і Кентуккі.

Цього тижня такі випадки нез`ясовної масової загибелі птахів були зафіксовані в Швеції та Італії.