В Україні у понад 400 населених пунктах відбулись повторні місцеві вибори

В Україні 9 січня у понад 400 населених пунктах відбулось повторне голосування щодо виборів депутатів місцевих рад, сільських та селищних голів.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Загалом 9 січня 2011 року з 08.00 до 22.00 у 26 регіонів держави (крім Києва) за рішеннями територіальних виборчих комісій тривало повторне голосування.

На 423 виборчих дільницях, що охоплюють 403 населені пункти, охорону громадського порядку забезпечили 846 працівників міліції.

Як повідомляв УНІАН, місцеві вибори в Україні відбулися 31 жовтня 2010 року.