Операцію з порятунку в Альпійських горах українських лижників відкладено

Французькі рятувальники не в змозі допомогти трьом українським лижникам, які застрягли на горі Монблан в Альпах.

Як передає інформаційне агентство "Інтермедіа Консалтинг", проведення рятувальної операції унеможливили складні метеорологічні умови - в регіоні встановилася вітряна і сніжна погода.

За даними NEWSru.com, лижники, які вирушили у похід по східному схилу Монблану у Верхній Савої, опинилися заблокованими на висоті понад 4 тисячі метрів ще у четвер, 6 січня. Продовжити похід українським туристам не дозволив снігопад. Рятувальники, які підтримують з лижниками радізв’язок, збиралися вирушити їм на допомогу 9 січня, але посилення вітру не дозволило їм цього зробити.

Щоб перечекати негоду, українські лижники вирили в снігу нору і встановили намет. Відомо, що у туристів вже закінчуються запаси продовольства і газу. Проте, рятувальники і гірська жандармерія міста Шамоні у Верхній Савої стверджують, що поки стан здоров`я українців не викликає у них побоювань.

Найближчого дня поліпшення погоди в регіоні не передбачається. Коли рятувальники планують вирушити на допомогу українським лижникам, не уточнюється.