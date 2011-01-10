Анонс на 10.01.11
10.01.11 *Прес-конференція на тему: «Чи належним чином відбувається управління банком «Надра»? Яка доля чекає вкладників?». *Засідання Погоджувальної ради ВРУ. *Громадське віче проти знищення архітектурних пам"яток столиці
* 10-30 - Прес-конференція в УНІАН на тему: «Чи належним чином відбувається управління банком «Надра»? Яка доля чекає вкладників?».
*Засідання Погоджувальної ради ВРУ.
*Прес-конференція на тему: «Опозиція в Україні: проблеми і перспективи».
* 18-00 - в Києві на вул. Ярославів Вал,1 відбудеться Громадське віче на захист міста. Участники протестуватимуть проти можливого знищення Дому барона (який знаходиться за цією адресою), а також вимагатимуть припинити знищення інших архітектурних пам"яток столиці (зокрема, в ніч на 30 грудня 2010 р., на вулиці Сагайдачного, 1 був знесений маєток 1909 року – так звана "садиба архітектора Казанського".)
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