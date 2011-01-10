ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 10 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» подає матеріал «Скільки коштуватиме долар у 2011 році», в якому пише, – дані консенсус-прогнозу видання вказують на те, що до кінця наступного року долар в Україні трохи подорожчає - до 8,03 грн./дол.

http://delo.ua/finance/skolko-budet-stoit-dollar-v-149564/

* * *

Також «Діло» публікує матеріал «Комунальні послуги подорожчають майже на 2 тис. гривень», в якому пише – у 2011 році середні витрати української сім`ї на комунальні послуги зростуть на 1700 гривень.

http://delo.ua/ukraine/kommunalnye-uslugi-podorozhajut-149736/

* * *

«Газета по-київськи» в публікації «За що вбили Коробчинського?» пише – минулої середи в центрі Одеси застрелили відомого політика і бізнесмена Олександр Коробчинський. У місті вже заговорили про повернення «кривавих 90-х».

http://mycityua.com/articles/country/2011/01/09/211450.html

* * *

«Газета по-київськи» в публікації «Наші позбулися вантажівки, але увійшли до топ-30 серед джипів» пише – лише 60% учасників перетнули екватор знаменитого ралі-рейду. Але найскладніша частина гонки ще попереду.

http://sport.mycityua.com/articles/2011/01/10/013926.html

* * *

Видання «Сьогодні» в публікації «Фінансовий гороскоп-2011: щаститиме сімейним і «халтурникам» пише – Близнюки пожинатимуть плоди минулих праць, Діви - ризикуватимуть, Козероги трансформують бізнес, а Риб очікують великі придбання і втрати.

http://www.segodnya.ua/useful/money/14211098.html

* * *

Також «Сьогодні» в публікації «Замовникові і підрядчикові будівництва швидкісного в Києві загрожує до 12 років» пише - ймовірно, "на кишеню" фахівцям пішли мільйони гривень.

http://www.segodnya.ua/news/14211158.html

(УНІАН)