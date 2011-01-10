Україну "проінспектує" єврокомісар Фюле

В Україну 10-11 січня прибуває Єврокомісар з питань розширення і європейської політики добросусідства Штефан ФЮЛЕ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі з посиланням на прес-службу Єврокомісії, в ході візиту комісар планує зустрітися з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ, а також з представниками опозиції та неурядових громадських організацій.

У прес-службі також зазначили, що єврокомісар планує обговорити поточну політичну ситуацію в Україні, а також хід переговорів щодо Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі.