Поточну сесію Верховної Ради необхідно закрити 14 січня о 13.00 - Литвин

Поточну сесію Верховної Ради необхідно закрити 14 січня о 13.00, заявляє голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій та керівників комітетів парламенту.

За словами В.ЛИТВИНА, відповідно до ухваленого раніше рішення, закриття сесії має відбутися 14 січня. Того дня доцільно заслухати також щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніну КАРПАЧОВУ, додав голова ВР.