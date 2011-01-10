У Києві створили Координаційну раду з питань підготовки Євро-2012

У Києві для забезпечення координації дій з організації фінальної частини футбольного чемпіонату Європи у 2012 році створено Координаційну раду з питань підготовки та проведення в столиці фіналу Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Очолив Координаційну раду голова КМДА Олександр ПОПОВ.

До складу Координаційної ради також увійшли профільний заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, секретар Київської міської ради Олесь ДОВГИЙ, перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК, заступники голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО, Леонід НОВОХАТЬКО та Михайло КУЧУК, начальники профільних управлінь КМДА.

Відповідним розпорядженням столичної адміністрації затверджено положення про Координаційну раду, яким визначене основне її завдання - розгляд та вирішення будь-яких питань, що стосуються підготовки та проведення у Києві Євро-2012.

Організаційне забезпечення діяльності новоствореного органу покладено на Головне управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.