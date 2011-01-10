Головне на 10 січня

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) починає процедуру перегляду тарифів на електроенергію для населення.

Як повідомляється на сайті регулятора, відповідний пункт внесений до порядку денного засідання комісії, запланованого на четвер, 13 січня.

Формулювання пункту наступне: «Щодо здійснення заходів з приведення тарифів на електроенергію для всіх категорій споживачів до економічно обгрунтованого рівня».

У відділі зі зв`язків із громадськістю і міжнародної кооперації НКРЕ від коментарів щодо даного пункту порядку денного утримуються.

В Україні 9 січня у понад 400 населених пунктах відбулось повторне голосування щодо виборів депутатів місцевих рад, сільських та селищних голів.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Загалом 9 січня 2011 року з 08.00 до 22.00 у 26 регіонів держави (крім Києва) за рішеннями територіальних виборчих комісій тривало повторне голосування.

На 423 виборчих дільницях, що охоплюють 403 населені пункти, охорону громадського порядку забезпечили 846 працівників міліції.

Апеляційний суд Києва подовжив до 10 лютого термін тримання під вартою колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА.

Як повідомив УНІАН один із його адвокатів, відповідне рішення суд виніс 5 січня.

І.ДІДЕНКА було затримано 9 липня 2010 року у рамках розслідування кримінальної справи про спричинення шкоди Україні за наслідками розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

У даній справі, крім І.ДІДЕНКА, звинувачення були пред`явлені екс-керівнику Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ, який також з літа перебуває під вартою, і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.

Кабінет Міністрів України просить Верховну Раду цього тижня ратифікувати угоду між урядами України та Росії щодо співробітництва у будівництві енергоблоків третього та четвертого блоків Хмельницької АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Погоджувальної ради ВР сказав перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

За словами А.КЛЮЄВА, уряд також просить парламент розглянути протокол щодо приєднання України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства.

Крім того, додав А.КЛЮЄВ, Кабмін звертається до Верховної Ради з проханням розглянути деякі законопроекти стосовно державних закупівель, а також законопроект про будівництво.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, у 2010 році збільшила транзит природного газу до країн Європи на 2,8%, або 2,58 млрд. куб. м, порівняно з 2009 роком – до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що в грудні 2010 року транзит природного газу до країн Європи становив 10,368 млрд. куб. м, що на 0,8% менше, ніж у грудні 2009 року.

Також у повідомленні зазначається, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України у 2010 році збільшилося на 6,3%, порівняно з 2009 роком – до 149,961 млрд. куб. м.

Київський універсальний банк ліквідований. Про це йдеться в телеграмі Національного банку України №55-011/54-220 від 6 січня 2011 року, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Національний банк України повідомляє, що рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду і регулювання діяльності банків від 22 грудня 2010 року №856 Товариство з обмеженою відповідальністю «Київський універсальний банк» виключено з Державного реєстру банків у зв`язку із завершенням ліквідаційної процедури банку», - зазначають у документі.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в 2010 році збільшилися на 0,19% порівняно з 2009 роком – до 162,595 тис. штук.

Про це сказано в повідомленні аналітичної групи AUTO-Consulting, переданому УНІАН.

У повідомленні наголошується, що в грудні 2010 року зусиллями всіх операторів авторинку вдалося реалізувати рекордну кількість автомобілів за весь 2010 рік, коли українці купили 17,8 тис. автомобілів, що на 43% більше, ніж у грудні 2009 року.

«Саме завдяки такому результату 2010 рік закінчився для авторинку в позитивній зоні – +0,19%, порівняно з підсумками кризового 2009 року», – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що до кінця року на ринку почав відчуватися дефіцит автомобілів, а оператори прийняли рішення масово завозити автомобілі вже в 2011 році.

В результаті, лідерство за підсумками грудня зберіг «АвтоВАЗ», який зміг поліпшити показники попередніх місяців – продав понад 2,9 тис. автомобілів, що на 5,4% більше, ніж у листопаді 2010 року.

Але справжній рекорд був встановлений у салонах ЗАЗу – понад 2 тис. автомобілів і 11,5% ринку. Третій результат у Hyundai з показником 7,9% ринку. Стабільно мали попит Toyota, особливо позашляховики, попит на які підігріли зима і акції. Renault весь 2010 рік набирав обороти, а в грудні ділери змогли реалізувати понад 1 тис. автомобілів і зайняти п`яте місце на ринку. Наростили продажі і в дилерській мережі Skoda.

Єдиний, хто не зміг витримати високий темп попередніх місяців у ТОП-10, – це Ford, оскільки в його дилерській мережі просто закінчилися популярні моделі за привабливими цінами.

Досить потужно фінішували в 2010 році Chevrolet, Mitsubishi і Nissan, збільшивши свої продажі на 13-16%.

У повідомленні також наголошується, що передноворічна лихоманка спустошила склади і дилерів рremium-автомобілів, серед яких зафіксовано зростання в Lexus, Mercedes-Benz і Audi, а покупців Land Rover стало на 120% більше. Але й серед дорогих автомобілів до кінця місяця почав вимальовуватися дефіцит.

Національний банк України визначив граничні межі розміру активів для окремих груп банків на 2011 рік.

Це закріплено рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ № 868 від 30 грудня 2011 року, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

До першої групи банків входять 17 банків, у яких активи більше 14 млрд. грн. (у 2010 році граничний розмір активів для цієї групи був визначений на рівні 13 млрд. грн.). Таким чином, до групи найбільших банків України за обсягом активів входять «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «Промінвестбанк», «Альфа-Банк», «OTP Bank», «Надра Банк», банк «Фінанси та Кредит», «Перший український міжнародний банк» (ПУМб), «Брокбізнесбанк», банк «Форум», «Укргазбанк» і «Кредитпромбанк».

Друга група банків із активами більше 4,5 млрд. грн. (у 2010 році – більше 4 млрд. грн.) включає 22 банки.

До третьої та четвертої групи включено 21 і 115 банків із розмірів активів більше і менше 2 млрд. грн. (у 2010 році – 1,5 млрд. грн.) відповідно.

Міжнародні валютні резерви України у грудні 2010 року зросли на 3%, або на 1 млрд. 036,87 млн. дол. – до 34,576 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, за січень-грудень 2010 року міжнародні валютні резерви Нацбанку зросли на 30,45%, або на 8,071 млрд. дол.

У Податковому кодексі, що набув чинності з 1 січня 2011 року, уточнено параметри проведення фактичних перевірок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Зокрема, до 2011 року здійснювався аналогічний фактичним перевіркам контроль за проведенням готівкових розрахунків, наявністю торгових патентів і ліцензій, який був регламентований декількома нормативними документами.

У Податковому кодексі перевірки, зокрема з питань дотримання порядку здійснення розрахункових і касових операцій, отримали назву „фактичні перевірки”, зазначили в ДПСУ.

Фактичною є перевірка за місцем фактичного здійснення діяльності платником податків. Вона проводиться без попередження платника податків на підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків і за наявності хоча б однієї з таких вимог: за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію, інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи ДПС і виникає необхідність перевірки цих фактів; отримання від державних або місцевих органів інформації, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства; письмового звернення покупця (споживача) про порушення платником податків порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або ліцензування; неподання суб`єктом господарювання обов`язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книг і книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками; отримання інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів і цільового використання спирту платниками податків; виявлення за результатами попередньої перевірки порушень щодо дотримання порядку розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства про укладення трудового договору, оформлення трудових відносин із працівниками; отримання інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин і виплату роботодавцями зарплати без сплати податків до бюджету.

Перед початком фактичної перевірки ДПС може провести контрольну розрахункову операцію (контрольну закупку). При цьому товари, які було отримано під час такої закупки, підлягають поверненню платнику податків у непошкодженому вигляді.

Фактична перевірка проводиться двома і більше посадовими особами органів ДПС у присутності посадових осіб суб`єкта господарювання або його представника. Тривалість фактичних перевірок не повинна перевищувати 10 діб. Подовження строку такої перевірки здійснюється за рішенням керівника органу ДПС не більше як на 5 діб. Підставами для збільшення строку перевірки є: заява суб`єкта господарювання; змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб`єкта господарювання.

(УНІАН)