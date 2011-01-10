Курс НБУ на 11.01.11

Офіційний курс НБУ на 11.01.11100 USD - 795.8300 (10 січня - 795.9000)100 EUR - 1026.8594 (10 січня - 1041.9127)10 RUR - 2.6221 (10 січня - 2.6224)Облікові курси банківських металів на 11.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-108889.44 (10 січня-109515.84)961 XAG 10 Срібло-2291.19 (10 січня-2314.48)962XPT10Платина-138394.84(10 січня-138088.65)964XPD10Паладій-59687.25 (10 січня-61284.30)

Офіційний курс НБУ на 11.01.11 100 USD - 795.8300 (10 січня - 795.9000) 100 EUR - 1026.8594 (10 січня - 1041.9127) 10 RUR - 2.6221 (10 січня - 2.6224) Облікові курси банківських металів на 11.01.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-108889.44 (10 січня-109515.84) 961 XAG 10 Срібло-2291.19 (10 січня-2314.48) 962XPT10Платина-138394.84(10 січня-138088.65) 964XPD10Паладій-59687.25 (10 січня-61284.30)

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