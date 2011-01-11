Анонс на 11 січня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція на тему: «Ціна комунальних послуг у столиці: воно того варте?». Учасники: директор Інституту міста Олександр Сергієнко; голова Об`єднання співвласників багатоквартирних будинків "Перший будинок" Михайло Кальтагейсер.

11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Житловий Кодекс перетворює ОСББ, ЖБК у "новітні колгоспи", в яких є чіткі обов`язки і немає повного права власності". Прес-конференція присвячена Зверненню до народних депутатів України голів правлінь ОСББ, ЖБК міста Києва про зменшення прав власників житла, зокрема, у проекті Житлового Кодексу. Ініціатор і організатор - київські громадські організації «Асоціація Територіальна громада» і «Спілка власників житла Києва». Учасники: голови правлінь ОСББ, ЖБК Києва як практики висловлять свою думку про управління житлом і основний недолік проекту - відсутність повного права власності на весь житловий майновий комплекс. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 407-52-73. smdedov@ukr.net. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «Посівна кампанія 2011 року: основні виклики та пріоритети?». Учасники: Олександр Демидов, директор Департаменту ринків рослинництва Мінагрополітики і продовольства; Алекс Ліссітса, президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

* Відбудеться підхід до преси міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка та Члена Європейської Комісії з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефана Фюле.

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