Лавринович не вбачає у порушенні справи проти Тимошенко переслідування опозиції

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ не бачить у порушенні кримінальної справи проти лідера найпопулярнішої опозиційної партії, екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО переслідування опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він заявив на прес-конференції у Варшаві під час офіційного візиту.

"Потрібно пам`ятати, що той, хто здійснює незаконні дії, пізніше зіткнеться з відповідними наслідками. Це стосується не лише чиновників з колишньої влади, але й нинішніх високопосадовців", - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО “фігурує у низці незакритих кримінальних справ ще з 1999 року, в тому числі порушених у європейських країнах та США”.

Міністр зауважив, що за останні дев’ять місяців після зміни влади в Україні кримінальні справи порушувалися не лише проти чиновників попередньої влади, але також нинішньої, зокрема, затримано колишнього заступника міністра екології.

О.ЛАВРИНОВИЧ висловив думку, що судовий процес проти Ю.ТИМОШЕНКО буде “виключно публічним та відкритим”, зауваживши, що кримінальна справа проти неї стосується порушень у сфері використання бюджетних коштів.

"Якщо говорити про опозицію в цілому, то важко сказати, що сьогодні в Україні вона не може відверто висловлювати свої думки у ЗМІ. Візьміть будь-які газети, подивіться телеканали - і ви отримаєте чітку відповідь на це запитання", - зазначив міністр.